Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.