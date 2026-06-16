Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 6,9
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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