Houder voor CO₂-cilinderkap

Praktische houder voor het vasthouden van de deksels van CO₂-cilinders tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijsstraalsysteem in het Liquid-to-Pellet-proces, voorkomt verlies.

Zodat er niets verloren gaat tijdens reinigingswerkzaamheden met de Kärcher-droogijsstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces: houder voor de deksels van CO₂-cilinders voor snelle en eenvoudige bevestiging aan de Home Base van de machine.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN