Houder voor CO₂-cilinderkap
Praktische houder voor het vasthouden van de deksels van CO₂-cilinders tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijsstraalsysteem in het Liquid-to-Pellet-proces, voorkomt verlies.
Zodat er niets verloren gaat tijdens reinigingswerkzaamheden met de Kärcher-droogijsstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces: houder voor de deksels van CO₂-cilinders voor snelle en eenvoudige bevestiging aan de Home Base van de machine.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1