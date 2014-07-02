iSolar HD-slang 14

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 15
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 155
Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,8
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Onderdelen iSolar HD-slang 14

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