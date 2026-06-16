Het monteren van de ketting van de CNS 18-30 draadloze kettingzaag op het 30cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.