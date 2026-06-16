Ketting CNS 18-30
Zaag elke keer met de hoogste kwaliteit met de ketting van de kettingzaag CNS 18-30 op de 30cm lange blad. Vervanging gaat moeiteloos dankzij het kettingspansysteem zonder gereedschap.
Het monteren van de ketting van de CNS 18-30 draadloze kettingzaag op het 30cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Behaal steeds sneden van de beste kwaliteit met de kettingzagen van Kärcher.
De ketting kan zonder gereedschap worden vervangen
- Moeiteloze vervanging van de ketting
Laag terugslageffect
- Lage terugslag en tegelijkertijd hoge prestaties
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 35 x 5
Toepassingen
- Kleine bomen vellen
- Takken
- Stookhout