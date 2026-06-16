Ketting CNS 36-35
Garandeert elke keer de hoogste kwaliteit: de ketting van de CNS 36-35 draadloze kettingzaag op zijn 35cm lange blad. Met een laag terugslageffect en spansysteem dat geen gereedschap vereist.
Het monteren van de ketting van de CNS 36-35 draadloze kettingzaag op het 35 cm lange blad is snel en eenvoudig dankzij het gereedschaploze kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de lage terugslagketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Behaal steeds sneden van de beste kwaliteit met de kettingzagen van Kärcher.
De ketting kan zonder gereedschap worden vervangen
- Moeiteloze vervanging van de ketting
Laag terugslageffect
- Lage terugslag en tegelijkertijd hoge prestaties
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|480 x 35 x 5
Toepassingen
- Kleine bomen vellen
- Takken
- Stookhout