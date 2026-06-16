De ketting voor de PSW 18-20 draadloze telescopische kettingzaag kan snel en moeiteloos worden bevestigd dankzij het eenvoudige kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de ketting is ook indrukwekkend.