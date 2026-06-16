Ketting PSW 18-20
Lage trillingen en eenvoudig te vervangen: de ketting voor het mes van 20cm op de PSW 18-20 telescopische kettingzaag zorgt elke keer voor hoogwaardige zaagsneden.
De ketting voor de PSW 18-20 draadloze telescopische kettingzaag kan snel en moeiteloos worden bevestigd dankzij het eenvoudige kettingspansysteem. Het levert telkens optimale zaagprestaties en is zeer duurzaam en veelzijdig. De lage trillingswaarde van de ketting is ook indrukwekkend.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige ketting
- Behaal steeds sneden van de beste kwaliteit met de draadloze telescopische kettingzaag van Kärcher.
Vervanging van de ketting is eenvoudig.
- U kan de ketting moeiteloos vervangen dankzij het eenvoudige kettingspansysteem
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|330 x 35 x 5
Toepassingen
- Takken