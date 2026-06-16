Kierenzuigmond extra lang flexibel
Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
Of het nu in moeilijk bereikbare of krappe ruimtes is, zoals in de auto, in huis, in de kelder of in het tuinhuis – de flexibele kierenmondstuk zorgt voor netheid tot in de kleinste hoekjes. Dankzij het flexibele materiaal bereikt het mondstuk plaatsen die met de standaard kierenmondstuk niet gereinigd kunnen worden. Het kierenmondstuk is geschikt voor Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
Kenmerken en voordelen
Kierenzuigmond van zacht en flexibel materiaal
- Kan eenvoudig worden gebogen om plekken te bereiken die niet met de standaard kierenzuigmond kunnen worden gereinigd.
Extra lange zuigmond (lengte van de zuigmond ca. 615 mm)
- Bereikt diep in de schoon te maken kieren.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|NW 35
|Werkbreedte (mm)
|615
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|615 x 40 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Adv
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp Advanced
- T 11/1 Classic *EU
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Zijvakken in de auto.