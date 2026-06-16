Kierenzuigmond extra lang flexibel

Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.

Of het nu in moeilijk bereikbare of krappe ruimtes is, zoals in de auto, in huis, in de kelder of in het tuinhuis – de flexibele kierenmondstuk zorgt voor netheid tot in de kleinste hoekjes. Dankzij het flexibele materiaal bereikt het mondstuk plaatsen die met de standaard kierenmondstuk niet gereinigd kunnen worden. Het kierenmondstuk is geschikt voor Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.

Kenmerken en voordelen
Kierenzuigmond van zacht en flexibel materiaal
  • Kan eenvoudig worden gebogen om plekken te bereiken die niet met de standaard kierenzuigmond kunnen worden gereinigd.
Extra lange zuigmond (lengte van de zuigmond ca. 615 mm)
  • Bereikt diep in de schoon te maken kieren.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter (mm) NW 35
Werkbreedte (mm) 615
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 615 x 40 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Portalen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Zijvakken in de auto.