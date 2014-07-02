Kogelsproeierdrager

Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).

Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN