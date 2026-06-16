KV 4 pakket met meerdere doeken

De ideale reiniging: de combinatieset, die een schurende doek, een tegeldoek en een zachte doek bevat, biedt telkens het juiste product voor elke eis van elk oppervlak. De doek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Met deze set, kan u zowel lichte als hardnekkige vervuiling verwijderen, van zowel gevoelige als robuuste oppervlakken. En nog een voordeel: de doeken zijn uitwasbaar en kunnen hierdoor direct na de reiniging opnieuw gebruikt worden.