KV 4 pakket met meerdere doeken
Hoogwaardige set, die de schurende doek, de tegeldoek en de zachte doek combineert. Hij kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 dankzij het klittenbandsysteem. Ideaal voor alle eisen van verschillende oppervlakken.
De ideale reiniging: de combinatieset, die een schurende doek, een tegeldoek en een zachte doek bevat, biedt telkens het juiste product voor elke eis van elk oppervlak. De doek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Met deze set, kan u zowel lichte als hardnekkige vervuiling verwijderen, van zowel gevoelige als robuuste oppervlakken. En nog een voordeel: de doeken zijn uitwasbaar en kunnen hierdoor direct na de reiniging opnieuw gebruikt worden.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bevestiging en verwijdering.
Uitwasbaar
- Kan op 60 °C gewassen worden, herbruikbaar.
Speciale poestdoeken
- Perfect voor alle oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|261 x 106 x 12
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Krasvrije oppervlakken
- Delicate oppervlakken