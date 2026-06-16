KV 4 tegeldoeken

De KV 4 tegeldoek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Dankzij de intelligente combinatie van schurende en absorberende vezels, wordt het vuil optimaal opgelost en geabsorbeerd. De uitstekende en schurende vezels zijn geschikt voor alle oppervlakken en ze verwijderen snel en zonder resten achter te laten hardnekkig vuil, zoals zeepresten van tegels en uit plinten en spleten.