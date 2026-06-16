KV 4 tegeldoeken
De tegeldoek is perfect voor de verwijdering van vuil op tegels en in voegen en spleten, dankzij de schurende en absorberende vezels. Hij kan heel eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 dankzij het klittenbandsysteem.
De KV 4 tegeldoek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Dankzij de intelligente combinatie van schurende en absorberende vezels, wordt het vuil optimaal opgelost en geabsorbeerd. De uitstekende en schurende vezels zijn geschikt voor alle oppervlakken en ze verwijderen snel en zonder resten achter te laten hardnekkig vuil, zoals zeepresten van tegels en uit plinten en spleten.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
Uitwasbaar
- Kan op 60 °C gewassen worden, herbruikbaar.
Uitstekend, schurende vezels.
- Perfecte reiniging van voegen en spleten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|261 x 106 x 12
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tegels