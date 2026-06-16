KV 4 zachte doeken

De KV 4 zachte doek is heel zacht en dus perfect voor een lichte vervuiling op gevoelige oppervlakken. Hij kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 dankzij het klittenbandsysteem.

De ideale reiniging: de KV 4 zachte doeken reinigen zeer behoedzaam en pluisvrij dankzij zijn fijne vezels. De doek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Perfect voor krasgevoelige oppervlakken zoals keukenkastjes, hout en schermen.

Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
  • Eenvoudige bevestiging en verwijdering.
Uitwasbaar
  • Kan op 60 °C gewassen worden, herbruikbaar.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Wit
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 261 x 106 x 6
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Delicate oppervlakken