KV 4 zachte doeken
De KV 4 zachte doek is heel zacht en dus perfect voor een lichte vervuiling op gevoelige oppervlakken. Hij kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 dankzij het klittenbandsysteem.
De ideale reiniging: de KV 4 zachte doeken reinigen zeer behoedzaam en pluisvrij dankzij zijn fijne vezels. De doek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende accu-wisser KV 4 met het klittenbandsysteem. Perfect voor krasgevoelige oppervlakken zoals keukenkastjes, hout en schermen.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering.
Uitwasbaar
- Kan op 60 °C gewassen worden, herbruikbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|261 x 106 x 6
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Delicate oppervlakken