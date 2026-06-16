De handige spatbescherming houdt het vuil dat tijdens het droogijsstralen loskomt betrouwbaar tegen en beschermt de gebruiker. Hij wordt eenvoudig op het mondstuk voor droogijsstralen aangesloten en kan dankzij zijn slimme ontwerp gemakkelijk en snel worden aangepast aan de gebruikte mondstukmaat en het te reinigen oppervlak.