Het lange vlakstraalmondstuk van Kärcher is ideaal voor abrasieve toepassingen tijdens het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers. Het verwijdert niet alleen hardnekkige aanslag, maar ook verf, olie en smeermiddelen of roet met gemak. Het mondstuk, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is zeer robuust en kan in het pistool worden gedraaid. Het intelligente snelwisselsysteem maakt het gebruik van het vlakstraalmondstuk uiterst eenvoudig en comfortabel.