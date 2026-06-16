Lang plat mondstuk, diameter 5 mm
Lang, robuust mondstuk met vlakke straal voor gebruik met droogijsreinigers van Kärcher, dat in het pistool kan worden gedraaid. Bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.
Het lange vlakstraalmondstuk van Kärcher is ideaal voor abrasieve toepassingen tijdens het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers. Het verwijdert niet alleen hardnekkige aanslag, maar ook verf, olie en smeermiddelen of roet met gemak. Het mondstuk, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is zeer robuust en kan in het pistool worden gedraaid. Het intelligente snelwisselsysteem maakt het gebruik van het vlakstraalmondstuk uiterst eenvoudig en comfortabel.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende jetcontour
- Hoge prestaties zorgen voor moeiteloze verwijdering van extreem hardnekkige afzettingen
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Robuust, duurzaam ontwerp
- Hoge kwaliteitsontwerp van roestvrij staal en aluminium
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|252 x 40 x 22
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het afschrapen van verf van machinecomponenten
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers