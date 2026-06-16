Lang rond mondstuk, diameter 4 mm
Lang rond mondstuk voor droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Voor abrasieve toepassingen: verwijderen van hardnekkige aanslag, verf, olie of roet. Met snelwisselsysteem.
Het lange ronde mondstuk kan worden gebruikt om componenten, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers effectief te reinigen met droogijsstraalsystemen. Het is gemaakt van robuust roestvrij staal en aluminium, ideaal voor abrasieve en gedetailleerde toepassingen en verwijdert moeiteloos zelfs het meest hardnekkige vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen en roet. Dankzij het geïntegreerde snelwisselsysteem kan het mondstuk snel en gemakkelijk worden gehanteerd.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende jetcontour
- Hoge prestaties zorgen voor moeiteloze verwijdering van extreem hardnekkige afzettingen
- Zeer laag verbruik van perslucht en CO₂
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Robuust, duurzaam ontwerp
- Hoge kwaliteitsontwerp van roestvrij staal en aluminium
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|237 x 22 x 22
Toepassingen
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het afschrapen van verf van machinecomponenten
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers