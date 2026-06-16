Het lange ronde mondstuk kan worden gebruikt om componenten, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers effectief te reinigen met droogijsstraalsystemen. Het is gemaakt van robuust roestvrij staal en aluminium, ideaal voor abrasieve en gedetailleerde toepassingen en verwijdert moeiteloos zelfs het meest hardnekkige vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen en roet. Dankzij het geïntegreerde snelwisselsysteem kan het mondstuk snel en gemakkelijk worden gehanteerd.