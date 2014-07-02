Lans voor chassisreiniging
Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.
Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (mm)
|700
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,7
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Onderdelen Lans voor chassisreiniging
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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