Speciale matraszuigmond voor het hygiënisch stofzuigen van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare plaatsen in en rond het bed. Een grondige reiniging in en rondom het bed is belangrijk aangezien stof vermeerdert op textiele oppervlakken en allergieën kan veroorzaken. Praktische plintenzuigmond verwijdert het stof en geraakt zelfs tot in moeilijk bereikbare hoeken. Mijten en stof hebben geen schijn van kans meer.