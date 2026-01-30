Matraszuigmond
Speciale matraszuigmond voor het hygiënisch stofzuigen van matrassen en moeilijk te bereiken plekken in en rond het bed.
Speciale matraszuigmond voor het hygiënisch stofzuigen van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare plaatsen in en rond het bed. Een grondige reiniging in en rondom het bed is belangrijk aangezien stof vermeerdert op textiele oppervlakken en allergieën kan veroorzaken. Praktische plintenzuigmond verwijdert het stof en geraakt zelfs tot in moeilijk bereikbare hoeken. Mijten en stof hebben geen schijn van kans meer.
Kenmerken en voordelen
Vloermondstuk geschikt voor alle soort matrassen
- Grondige verwijdering van vuil uit matrassen, beter dan een gewone meubelborstel
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|170 x 103 x 40
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Matrassen