Mes grasmaaier LMO 36-46
Met een maaibreedte van 46 cm laat het grasmaaierblad van de LMO 36-46 perfect gemaaide grassprieten achter, zonder rafelen of oneffenheden.
De extra scherpe stalen messen van de accu-aangedreven LMO 36-46 grasmaaier laten een brede rij netjes gemaaid gras achter: 46 centimeter breed met variabele maaihoogte. De messen van de grasmaaier zijn niet alleen scherp, ze zijn zo goed gevormd dat het maaisel residuvrij in de afvalbak belandt, zodat achteraf harken niet nodig is. De messen van de grasmaaier kunnen eenvoudig worden vervangen met slechts een paar handelingen.
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de intelligente vorm van de messen, land het maaisel zonder resten in de opvangbak.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het mes van de grasmaaier is ideaal voor de draadloze grasmaaier LMO Battery 36-46.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|46
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|460 x 53 x 15
Toepassingen
- Tuin