De extra scherpe stalen messen van de accu-aangedreven LMO 36-46 grasmaaier laten een brede rij netjes gemaaid gras achter: 46 centimeter breed met variabele maaihoogte. De messen van de grasmaaier zijn niet alleen scherp, ze zijn zo goed gevormd dat het maaisel residuvrij in de afvalbak belandt, zodat achteraf harken niet nodig is. De messen van de grasmaaier kunnen eenvoudig worden vervangen met slechts een paar handelingen.