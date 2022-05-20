Meubelmondstuk WD/SE
Voor het zacht reinigen van textiel in auto en huishouden. Geschikt voor alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
Het ergonomische ontwerp maakt een voorzichtige reiniging van textiele oppervlakken in de auto en het huishouden mogelijk. De twee draadopnemers zorgen ervoor dat zelfs de kleinste vuildeeltjes betrouwbaar worden opgezogen. Het mondstuk kan als accessoire worden gebruikt met alle Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers van de series SE 4, SE 5 en SE 6.
Kenmerken en voordelen
Mondstuk wordt geleverd met twee draadoplichters.
- Maakt het zachtjes opzuigen van textiele oppervlakken mogelijk.
- Betrouwbaar opzuigen van zelfs de kleinste vuildeeltjes.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Werkbreedte (mm)
|117
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|110 x 117 x 52
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Achterbank
- Autozetels
- Voetmatten
- Vloermatten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen