Meubelzuigmond voor huisdieren
Extra brede meubelzuigmond voor het verwijderen van vuil en dierenharen van textiel in auto en huis. Geschikt voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
De meubelzuigmond levert uitstekende reinigingsresultaten dankzij zijn wendbare onderkant en vier extra brede draadopnemers, die zich tijdens het stofzuigen perfect vasthechten aan het te reinigen oppervlak. Hierdoor wordt vuil, en in het bijzonder dierenharen, snel en betrouwbaar opgenomen van textiele oppervlakken in de auto en in huis. De meubelzuigmond heeft een royale werkbreedte van 180 millimeter en is geschikt voor Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
Kenmerken en voordelen
Extra breed mondstuk (werkbreedte 180 mm) met wendbare onderkant en vier extra brede draadoplichters.
- Biedt verbeterde reinigingsprestaties en tijdsbesparing in vergelijking met het standaard meubelmondstuk.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|NW 35
|Werkbreedte (mm)
|180
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|180 x 75 x 95
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Toepassingen
- Koffer van de auto
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- Autozetels
- Voetmatten
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- Beklede meubels, stoelen, matrassen, huisdierenbedden en manden in huis
- Stoffen bekleding
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