De meubelzuigmond levert uitstekende reinigingsresultaten dankzij zijn wendbare onderkant en vier extra brede draadopnemers, die zich tijdens het stofzuigen perfect vasthechten aan het te reinigen oppervlak. Hierdoor wordt vuil, en in het bijzonder dierenharen, snel en betrouwbaar opgenomen van textiele oppervlakken in de auto en in huis. De meubelzuigmond heeft een royale werkbreedte van 180 millimeter en is geschikt voor Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.