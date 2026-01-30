MJ 4-in-1

Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 450 x 59 x 59

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Hekken
  • Kleine huisgevels
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Gebieden rondom het huis en de tuin