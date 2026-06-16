Technische gegevens

Kleur zwart Gewicht (kg) 0,4 Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4 Afmetingen (l x b x h) (mm) 450 x 59 x 59

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

¹⁾ In vergelijking met het gewicht van de voorganger van Kärcher, de MJ 3-in-1 Multi Jet.