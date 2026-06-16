MJ 4-in-1 K7
Kenmerken en voordelen
25% gewichtsvermindering¹⁾
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 59 x 59
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
¹⁾ In vergelijking met het gewicht van de voorganger van Kärcher, de MJ 3-in-1 Multi Jet.
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Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuinmuren en stenen muren
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Hekken
- Kleine huisgevels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Gebieden rondom het huis en de tuin