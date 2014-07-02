Oppervlaktereiniger FRV 30
De FRV 30 zuigt vuil water automatisch af voor efficiëntere reiniging binnen en buiten. Inclusief 5 m afvoerslang, niet-markerende wieltjes en dubbele keramische lagering.
De FRV 30 maakt oppervlaktereiniging nog efficiënter dankzij de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water. Hierdoor is naspoelen overbodig: het vuile water wordt direct via de meegeleverde 5 meter lange afvoerslang afgevoerd. De reiniger is geschikt voor gebruik binnen én buiten en levert consistente prestaties bij een maximale werkdruk van 250 bar, een wateropbrengst tot 1000 l/uur en een temperatuur tot 60 °C. Voorzien van niet-markerende zwenkwieltjes die geen strepen achterlaten en een dubbele keramische lagering voor een lange levensduur. Let op: een machinespecifieke nozzlekit dient apart te worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
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Onderdelen Oppervlaktereiniger FRV 30
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