De FRV 30 maakt oppervlakte­reiniging nog efficiënter dankzij de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water. Hierdoor is naspoelen overbodig: het vuile water wordt direct via de meegeleverde 5 meter lange afvoerslang afgevoerd. De reiniger is geschikt voor gebruik binnen én buiten en levert consistente prestaties bij een maximale werkdruk van 250 bar, een wateropbrengst tot 1000 l/uur en een temperatuur tot 60 °C. Voorzien van niet-markerende zwenkwieltjes die geen strepen achterlaten en een dubbele keramische lagering voor een lange levensduur. Let op: een machine­specifieke nozzlekit dient apart te worden besteld.