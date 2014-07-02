Padhouder, 479 mm

Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.

Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.

Specificaties

Technische gegevens

Diameter (mm) 479
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 4,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,8