Plat mondstuk kort, power, diameter 3 mm
Perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, kort mondstuk voor vlakke straal voor gebruik met droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.
Het krachtige, robuuste vlakstraalmondstuk van aluminium en roestvrij staal kan dankzij zijn compacte afmetingen voor vrijwel alles worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het reinigen van industriële systemen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Het verwijdert niet alleen gemakkelijk hardnekkig vuil, maar levert ook indrukwekkende resultaten in smalle, moeilijk bereikbare ruimtes, zoals motorcompartimenten. Het draaibare mondstuk in het trekkerpistool maakt ook het gericht, abrasief droogijsstralen van oppervlakken en objecten met complexe geometrieën en van verschillende materialen mogelijk. Voorzien van een snelwisselsysteem – voor een snelle, eenvoudige en comfortabele bediening.
Kenmerken en voordelen
Korte, gemakkelijk te gebruiken vlakstraalmondstuk
- Hoge prestaties zorgen voor moeiteloze verwijdering van extreem hardnekkige afzettingen
- Zeer laag verbruik van perslucht en CO₂
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Robuust, duurzaam ontwerp
- Hoge kwaliteitsontwerp van roestvrij staal en aluminium
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|97 x 22 x 22
Videos
Toepassingen
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het afschrapen van verf van machinecomponenten
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers