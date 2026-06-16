Het krachtige, robuuste vlakstraalmondstuk van aluminium en roestvrij staal kan dankzij zijn compacte afmetingen voor vrijwel alles worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het reinigen van industriële systemen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Het verwijdert niet alleen gemakkelijk hardnekkig vuil, maar levert ook indrukwekkende resultaten in smalle, moeilijk bereikbare ruimtes, zoals motorcompartimenten. Het draaibare mondstuk in het trekkerpistool maakt ook het gericht, abrasief droogijsstralen van oppervlakken en objecten met complexe geometrieën en van verschillende materialen mogelijk. Voorzien van een snelwisselsysteem – voor een snelle, eenvoudige en comfortabele bediening.