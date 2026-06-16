Het lange platte mondstuk van Kärcher is ideaal voor abrasieve toepassingen tijdens het reinigen met droogijs van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers. Dit betekent dat hardnekkige aanslag, verf, oliën, smeermiddelen en roet gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Het platte mondstuk is gemaakt van robuust aluminium en roestvrij staal, kan in het pistool worden gedraaid en is dankzij een intelligent snelwisselsysteem uiterst eenvoudig te hanteren.