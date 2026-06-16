Plat mondstuk, lang, diameter 4 mm
Lang, stevig, draaibaar mondstuk voor krachtige vlakstraal voor gebruik met droogijsreinigers van Kärcher. Bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.
Het lange platte mondstuk van Kärcher is ideaal voor abrasieve toepassingen tijdens het reinigen met droogijs van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotmaaiers. Dit betekent dat hardnekkige aanslag, verf, oliën, smeermiddelen en roet gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Het platte mondstuk is gemaakt van robuust aluminium en roestvrij staal, kan in het pistool worden gedraaid en is dankzij een intelligent snelwisselsysteem uiterst eenvoudig te hanteren.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende jetcontour
- Hoge prestaties zorgen voor moeiteloze verwijdering van extreem hardnekkige afzettingen
Snelwisselsysteem
- Zeer eenvoudig te bedienen en variabel op te zetten
Robuust, duurzaam ontwerp
- Hoge kwaliteitsontwerp van roestvrij staal en aluminium
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het afschrapen van verf van machinecomponenten
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers