De Kärcher matraszuigmond is perfect geschikt voor een dieptereiniging van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare spleten rondom het bed. Het is in deze spleten dat stof en uitwerpselen van huisstofmijten, die partikels bevatten die allergiën kunnen veroorzaken, zich bijzonder gemakkelijk vastzetten op textielen oppervlakken. Maar al dit stof en deze uitwerpselen van huisstofmijten hebben geen schijn van kans tegen deze handige plintenzuigmond die speciaal is ontwikkeld voor de slaapplaats en die alle vuil verwijdert.