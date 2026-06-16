Powerborstel
De matraszuigmond zorgt voor een grondige en hygiënische reiniging van uw matras en van alle spleten in en rondom uw slaapplaats.
De Kärcher matraszuigmond is perfect geschikt voor een dieptereiniging van bedden, matrassen, kussens en moeilijk bereikbare spleten rondom het bed. Het is in deze spleten dat stof en uitwerpselen van huisstofmijten, die partikels bevatten die allergiën kunnen veroorzaken, zich bijzonder gemakkelijk vastzetten op textielen oppervlakken. Maar al dit stof en deze uitwerpselen van huisstofmijten hebben geen schijn van kans tegen deze handige plintenzuigmond die speciaal is ontwikkeld voor de slaapplaats en die alle vuil verwijdert.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert stof en vuil nog grondiger en beter uit matrassen dan de traditionele bekledingsstofzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|171 x 153 x 75
Toepassingen
- Matrassen