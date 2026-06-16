Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen bedoeld voor een snelle en eenvoudige omschakeling door de sproeier simpelweg te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk punstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing noodzakelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Aansluiting: M18 x 1.5.