Powersproeier , 080
Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.
Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen bedoeld voor een snelle en eenvoudige omschakeling door de sproeier simpelweg te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk punstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing noodzakelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Aansluiting: M18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver