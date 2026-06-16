Powersproeier 25°, 155

Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.

Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.

Specificaties

Technische gegevens

Sproeiergrootte ( ) 155
Hoek (°) 25
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur zilver
Compatibele apparaten
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Onderdelen Powersproeier 25°, 155

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.