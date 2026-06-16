Powersproeier 40°, 075
Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.
Powersproeier met spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grote en gevoelige oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|75
|Hoek (°)
|40
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver
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Onderdelen Powersproeier 40°, 075
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