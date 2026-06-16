Powersproeierset
De powersproeierset bestaat uit een powersproeier en een verlengstuk. Perfect voor moeiteloos en milieuvriendelijk reinigen van lastig bereikbare plekken zoals hoeken en spleten.
De powersproeier en het verlengstuk in de set maken de reinigingskracht van de detailsproeier nog groter. De stoomstraal wordt nog effectiever en u reinigt moeiteloos en milieuvriendelijk ook lastig bereikbare plekken zoals hoeken, randen en spleten. Geschikt voor diverse toepassingen in keuken, badkamer en toilet.
Kenmerken en voordelen
Vernauwde opening voor stoomuitlaat
- De reinigingskracht van de stoomstraal is ook groter.
- Met de toegenomen reinigingskracht kan vuil eenvoudig worden verwijderd uit spleten en hoeken.
Verlengstuk voor detailsproeier
- Moeiteloos reinigen van slecht bereikbare plekken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|107 x 21 x 21
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Onderdelen Powersproeierset
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