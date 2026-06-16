RCF 3 universele roller
Microvezelrollen voor een zachte, vochtige reiniging van alle harde vloeren met de RCF 3 dweilrobot. Pluisvrij, zeer absorberend en slijtvast. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.
De universele roller van de Kärcher RCF 3 dweilrobot is gemaakt van hoogwaardige microvezels voor een zachte vochtige reiniging van alle harde vloeren – zelfs parket. De roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast – ideaal voor uitgebreide reinigingsbeurten en voor een schoon, streeploos resultaat. Als de roller vervangen of gereinigd moet worden, kan deze in een mum van tijd worden gewisseld, zonder gebruik van gereedschap en zonder in contact te komen met vuil. Trek gewoon de gebruikte rol eruit en klem de nieuwe erin, klaar! De universele roller kan in de wasmachine tot 60 °C worden gewassen en is klaar voor opnieuw gebruik.
Kenmerken en voordelen
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Eenvoudige vervanging van de rol
- De rol kan snel worden vervangen zonder dat er kracht of gereedschap nodig is, trek eenvoudig de rol eruit, klik een nieuwe in en dat is alles!
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|60 x 60 x 248
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool