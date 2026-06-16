Handig gereedschap voor reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces van Kärcher. De ringsleutel maakt de deksels van CO2-cilinders los en dient tegelijkertijd voor het bevestigen van de CO2-slang aan de CO2-cilinder. De sleutel wordt op de cilinderverbinding van de Ice Blaster geplaatst voor eenvoudig transport en om verlies te voorkomen.