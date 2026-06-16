Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

Kenmerken en voordelen
Zeer flexibele PVC hogedrukslang
  • Ultra lichtgewicht en ideale bediening
  • Bestand tegen een druk van 120 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met buizenreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 30
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,3
Onderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.