Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad M22 x 1,5
Lengte (m) 30
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,4
Compatibele apparaten
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Onderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar

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