Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar
30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..
30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|140
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Lengte (m)
|30
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,4
Onderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar
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