Rioolreinigingsvuilfrees D21/090

De innovatieve en krachtige rioolreinigingsvuilfrees (Ø 21 mm) combineert de voordelen van een vuilfrees met die van de rioolreinigingssproeiers. De roterende puntstraal van de roterende sproeier is naar voor gericht en maakt komaf met het meest hardnekkige vuil. De drie stralen, die naar achter zijn gericht in een hoek van 30°, zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en garanderen een eenvoudige bediening.