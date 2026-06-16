RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)

Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %

Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,7
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Onderdelen RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
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