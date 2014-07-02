Ronde borstelset SV
Ronde borstelset in vier verschillende kleuren voor verschillende toepassingen
Praktische ronde borstelset in vier verschillende kleuren voor verschillende toepassingen. De borstels zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor verschillend gebruik. De verschillend gekleurde borstels kunnen gebruikt worden in de badkamer, de keuken, enz. De flexibele stoomborstels zijn ideaal voor gebruik in heel het huis. De borstels kunnen worden gebruikt bij deze stoomreinigers : SV 1902 en SV 1802.
Kenmerken en voordelen
4 verschillende kleuren
- Hygiënisch werken op verschillende toepassingsgebieden (toilet, keuken, badkamer,…)
Hoge kwaliteit materiaal van de borstels.
- Eenvoudig verwijderen van grof vuil
- Langere levensduur. Trage afslijting van de borstels
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|30 x 30 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
- Badkamer
- Kraantjes
- Schoonmaken van riolen.
- Wasbak/gootsteen
- Toilet
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Werkoppervlakken in de keuken