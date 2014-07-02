Praktische ronde borstelset in vier verschillende kleuren voor verschillende toepassingen. De borstels zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor verschillend gebruik. De verschillend gekleurde borstels kunnen gebruikt worden in de badkamer, de keuken, enz. De flexibele stoomborstels zijn ideaal voor gebruik in heel het huis. De borstels kunnen worden gebruikt bij deze stoomreinigers : SV 1902 en SV 1802.