Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u

Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 1000 - 1300
Materiaal Natuurlijk haar
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Onderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
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