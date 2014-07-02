Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1300
|Materiaal
|Natuurlijk haar
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
Onderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u
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