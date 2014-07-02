Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen
Kenmerken en voordelen
Roterende wateraangedreven wasborstel
- Geen extra motor nodig voor de borstelaandrijving
- Compacte en lichte bouwstijl
Kan worden aangesloten op een spuitlans (aansluiting M 18 x 1,5)
- Eenvoudig en robuust
Nylon borstelharen
- Oppervlakken worden beschermd.
Grote mechanische reinigingskracht dankzij de rotatie
- Uitstekende reinigingsprestaties
- Minder tijd nodig in vergelijking met de standaard wasborstels
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|Materiaal
|Nylon
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
Onderdelen Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen
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