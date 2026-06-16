RVF 7 Universal roller

Kenmerken en voordelen
Eenvoudige vervanging van de rol
  • Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
  • Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 255 x 55 x 55
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