RVF 7 Universal roller
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige vervanging van de rol
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|255 x 55 x 55