Schroefkoppeling van de sproeiers

Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
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