Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control

EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).

EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M22x1.5 en 1x M18x1.5.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Compatibele apparaten
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