Schuimlans Advanced

Korte, handzame schuimlans met verstelbare sproeishoek en 1-liter reinigingstank. Ideaal voor autowas dankzij compact design.

Korte, handzame schuimlans met verstelbare sproeishoek en 1-liter tank. Ideaal voor autowas door compact design. Met draaibare aansluiting (M22 x 1,5) en variabele dosering.

Specificaties

Technische gegevens

Sproeiergrootte ( ) 42
Max. druk (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 60
Aansluitdraad M22 x 1,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
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Onderdelen Schuimlans Advanced

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