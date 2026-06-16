Schuimlans Advanced
Korte, handzame schuimlans met verstelbare sproeishoek en 1-liter reinigingstank. Ideaal voor autowas dankzij compact design.
Korte, handzame schuimlans met verstelbare sproeishoek en 1-liter tank. Ideaal voor autowas door compact design. Met draaibare aansluiting (M22 x 1,5) en variabele dosering.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|42
|Max. druk (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
Toebehoren
Onderdelen Schuimlans Advanced
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