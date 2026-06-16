Schurende doekenset voor EasyFix vloermond

Met de EasyFix schurende vloerreinigingsdoekenset verdwijnen alle vlekken van krasbestendige stenen vloeren. De set bevat 2 zeer absorberende, microvezel vloerreinigingsdoeken die uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten garanderen. De vloerreinigingsdoeken worden eenvoudig met het klittenbandsysteem op de vloermond van de EasyFix-stoomreiniger bevestigd en het werk kan beginnen, met gegarandeerde resultaten in alle hoeken en randen. Een bijzonder handige functie is het losmaken van het slijtvaste vloerreinigingsdoek van het vloermondstuk zonder contact met vuil: trek hiervoor eenvoudig aan de basisriem die aan het doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog. De doeken kunnen vervolgens in de wasmachine op 60° C worden gereinigd zonder wasverzachter.