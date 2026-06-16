Schurende doekenset voor EasyFix vloermond
De EasyFix schurende vloerreinigingsdoeken verwijderen hardnekkige vlekken van krasbestendige stenen vloeren. Het klittenbandsysteem maakt eenvoudige bevestiging mogelijk zonder contact met vuil.
Met de EasyFix schurende vloerreinigingsdoekenset verdwijnen alle vlekken van krasbestendige stenen vloeren. De set bevat 2 zeer absorberende, microvezel vloerreinigingsdoeken die uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten garanderen. De vloerreinigingsdoeken worden eenvoudig met het klittenbandsysteem op de vloermond van de EasyFix-stoomreiniger bevestigd en het werk kan beginnen, met gegarandeerde resultaten in alle hoeken en randen. Een bijzonder handige functie is het losmaken van het slijtvaste vloerreinigingsdoek van het vloermondstuk zonder contact met vuil: trek hiervoor eenvoudig aan de basisriem die aan het doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog. De doeken kunnen vervolgens in de wasmachine op 60° C worden gereinigd zonder wasverzachter.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|100% Polyester
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 112 x 18
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Toepassingen
- Stenen vloeren
- Harde vloeren
- Wandtegels