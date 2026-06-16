De scrambler vermaalt de droogijskorrels tot kleinere deeltjes. Hierdoor kunnen delicate oppervlakken voorzichtig worden gereinigd. De scrambler wordt direct tussen de machine en de spuitslang gemonteerd. Op die manier hindert hij niet bij het gebruik van het straalpistool. De mate van vermaling kan individueel worden aangepast dankzij verwisselbare snijplaten.