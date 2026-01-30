Met het handige plintenzuigmondstuk is er voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de series SE 4, SE 5 en SE 6 een praktisch accessoire voor sproei-extractie op moeilijk bereikbare plaatsen en in smalle ruimtes. Nog comfortabeler en moeiteloos worden de beste reinigingsresultaten bereikt op gestoffeerde meubels en in de auto. Het smalle mondstuk spuit de reinigingsoplossing met druk diep in de vezels en zuigt deze samen met het losgemaakte vuil weg. Vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.