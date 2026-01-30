De innovatieve Kärcher 2-in-1 XXL spray-extractie zuigmondstuk, in combinatie met de verlengbuizen, stelt gebruikers in staat om een ontspannen, rechte houding te behouden bij het reinigen van middelgrote tapijten. Wanneer het zuigmondstuk op de handgreep zelf wordt gebruikt, kan het stoelen en vele andere textiele oppervlakken twee keer zo snel reinigen als een conventioneel spray-extractie zuigmondstuk. Dit maakt het XXL spray-extractie zuigmondstuk het ideale accessoire voor moeiteloze, vezeldiepe reiniging van grotere tapijten en textiele oppervlakken in no time. Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact spray extractie reiniger.