SE vloerzuigmond XXL
De 2-in-1 XXL spray-extractie zuigmondstuk reinigt middelgrote tapijten en grotere meubels moeiteloos en twee keer zo snel als de conventionele spray-extractie zuigmondstuk. Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact spray-extractiereiniger.
De innovatieve Kärcher 2-in-1 XXL spray-extractie zuigmondstuk, in combinatie met de verlengbuizen, stelt gebruikers in staat om een ontspannen, rechte houding te behouden bij het reinigen van middelgrote tapijten. Wanneer het zuigmondstuk op de handgreep zelf wordt gebruikt, kan het stoelen en vele andere textiele oppervlakken twee keer zo snel reinigen als een conventioneel spray-extractie zuigmondstuk. Dit maakt het XXL spray-extractie zuigmondstuk het ideale accessoire voor moeiteloze, vezeldiepe reiniging van grotere tapijten en textiele oppervlakken in no time. Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact spray extractie reiniger.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact spray extractie reiniger.
Extra brede zuigmond
- Reinigt grotere oppervlaktes en tapijten twee keer zo snel als een conventioneel spray-extractie zuigmondstuk.
- Voor ideale schoonmaakresultaten in no time.
Sproei-extractie-functie
- Voor grondige reiniging van alle soorten tapijt, textiel en gestoffeerd meubilair, tot diep in de vezels.
Doorzichtig inspectievenster
- Maakt een constante controle van het reinigingsproces tijdens het werk mogelijk.
Bewezen Kärcher sproei-extractietechnologie.
- Voor optimale reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding