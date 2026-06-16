Set grote ronde borstelhoezen
Set van 2 premium microvezelhoezen voor de grote ronde borstel. Voor een betere vuilverwijdering en schitterende reinigingsresultaten.
Maakt vuil en vet nog effectiever los en neemt het op. Ideaal voor bijzonder zware en hardnekkige vervuiling in badkamers en keukens. Zelfs zware vervuiling op de kookplaat kan moeiteloos worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
- Ideaal voor behoedzame reiniging van bijzonder hardnekkig vuil op alle oppervlakken in keuken en bad.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 120 x 15
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wasbak/gootsteen
- Kookplaten
- Douchecabine/badkuip
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Afzuigkappen
- Roestvrij staal